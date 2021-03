Decaro: "Contagi in aumento, in Puglia ci saranno restrizioni sulle scuole" (Di giovedì 4 marzo 2021) Il primo cittadino di Bari e presidente Anci commenta l'aumento di casi e le probabili misure sulle scuola in alcune zone. "Tutti i sindaci in Italia sono preoccupati" Leggi su repubblica (Di giovedì 4 marzo 2021) Il primo cittadino di Bari e presidente Anci commenta l'di casi e le probabili misurescuola in alcune zone. "Tutti i sindaci in Italia sono preoccupati"

BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, Decaro (Anci): contagi in forte aumento, sindaci preoccupati #covid - Giovannaconfal6 : RT @MediasetTgcom24: Covid, Decaro (Anci): contagi in forte aumento, sindaci preoccupati #covid - rep_bari : Decaro: 'Contagi in aumento, in Puglia ci saranno restrizioni sulle scuole' [aggiornamento delle 16:56] - Andrea39526816 : RT @MediasetTgcom24: Covid, Decaro (Anci): contagi in forte aumento, sindaci preoccupati #covid - AnsaPuglia : Covid: Decaro, contagi in forte aumento, sindaci preoccupati. 'Le varianti possono aumentare indice di contagiosità… -