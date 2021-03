Catania, la settimana più nera e Raffaele riprende cazzuola e mattoni (Di giovedì 4 marzo 2021) Se sono stati i quattordici giorni che sconvolsero il Catania, lo diranno solo le prossime tappe. Di sicuro c’è che la scossa è stata potente, perché nelle ultime cinque partite il Catania si è ritrovato sottosopra: prima il blackout con la Ternana, poi i pareggi contro Bari, Paganese e Vibonese, poi la sberla di Santana nel derby di ieri. Una spallata che rischia di lasciare lividi dolorosi sulla pelle di Russotto e compagni. La classifica non è ancora preoccupante in chiave posizione playoff, ma certamente non si possono fare salti di gioia. Il distacco dal Catanzaro resta di 4 punti anche se adesso bisogna temere il Palermo che vivrà di rendita grazie al derby. Il punto però è che dietro il traffico è intenso e soprattutto il Catania, in questo imbocco di 2021, ha perso il passo regolare che lo aveva proiettato quasi dietro le big ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 4 marzo 2021) Se sono stati i quattordici giorni che sconvolsero il, lo diranno solo le prossime tappe. Di sicuro c’è che la scossa è stata potente, perché nelle ultime cinque partite ilsi è ritrovato sottosopra: prima il blackout con la Ternana, poi i pareggi contro Bari, Paganese e Vibonese, poi la sberla di Santana nel derby di ieri. Una spallata che rischia di lasciare lividi dolorosi sulla pelle di Russotto e compagni. La classifica non è ancora preoccupante in chiave posizione playoff, ma certamente non si possono fare salti di gioia. Il distacco dal Catanzaro resta di 4 punti anche se adesso bisogna temere il Palermo che vivrà di rendita grazie al derby. Il punto però è che dietro il traffico è intenso e soprattutto il, in questo imbocco di 2021, ha perso il passo regolare che lo aveva proiettato quasi dietro le big ...

