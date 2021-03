Cartelle esattoriali | rinvio a fine aprile sempre più probabile Le ipotesi

(Di giovedì 4 marzo 2021) Le prime operazioni del Governo Draghi dovrebbero riguardare le: i tecnici dell’esecutivo valutano lo stop almeno fino al 30. Si studia anche ildei versamenti di rottamazione ter e saldo e stralcio. Zona rossa e zona arancione: le regioni che potrebbero cambiare colorefino al 30Il Governo Draghipiù orientato a allungare i termini di notifica dellee di altri tipi di contestazioni fiscali per un valore di circa 50 milioni di euro almeno fino al 30, data attualmente fissata per ladello stato di emergenza. Allo studio dei tecnici dell’esecutivo ...

C'è anche la sospensione dell'invio degli oltre 50 milioni diche verrebbe prorogata al 30 aprile, alla fine cioè dello stato di emergenza. Accanto ci sarebbe anche lo stralcio ...Se ricevi sulla Pec un atto della riscossione, stai attento a chi te lo manda. Gli avvisi di accertamento, lee le intimazioni di pagamento vengono notificati via Pec ai contribuenti dotati della propria casella, come gli imprenditori e i professionisti. Spesso, chi riceve il messaggio di ...“Spesso mi sono chiesto se noi, e mi riferisco prima di tutto alla mia generazione, abbiamo fatto e stiamo facendo per loro tutto quello che i nostri nonni e padri fecero per noi, sacrificandosi oltre ...Il governo prova ad accelerare sul decreto «sostegno», il provvedimento da 32 miliardi di euro che contiene, tra le altre cose, i nuovi indennizzi alle attività penalizzate ...