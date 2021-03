Calano i positivi in Sardegna | ma i nuovi casi tra Sassari e la Gallura preoccupano

infoitinterno : Sardegna, calano i positivi: ma i nuovi casi nel nord dell'Isola preoccupano - qn_lanazione : #Umbria. #Covid Umbria, calano i #positivi. Bene l'indice #Rt - bizcommunityit : Coronavirus, in calo i positivi ma preoccupa il Sassarese - UnioneSarda : #Sardegna - #Covid19, in calo i positivi ma preoccupa il Sassarese - jobwithinternet : RT @carlo_conforti: @FmMosca Fanno tamponi con un milione di cicli perché devono impaurire le persone perfarle vaccinare.Hanno perso il tim… -

Ultime Notizie dalla rete : Calano positivi

Gallura Oggi

In forte rialzo i casi attualmente(430.996 vs 387.948), le persone in isolamento domiciliare (409.099 vs 367.507), i ricoveri con sintomi (19.570 vs 18.295) e le terapie intensive (2.327 vs ...Sono 20.884 iin tutto il Paese nelle ultime 24 ore, 347 le vittime. Positività sale al 5,... riaprono le enoteche: "Noi non siamo movida" ? In Siciliaancora i ricoveri, ma ci sono ...Secondo uno studio preliminare dell'Istat, nel 2020 la povertà assoluta in Italia è aumentata drasticamente tra famiglie e individui.Lissone ha registrato il tasso di mortalità più alto dal 1996 con un valore a fine 2020 del +10,4 per mille, incrementato di 2 punti percentuali rispetto al 2019 quando si era attestato all’8,4 per mi ...