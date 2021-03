Autoarticolato si ribalta ad Ariano Irpino | autotrasportatore in ospedale

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 4 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – I Vigili del Fuoco di Avellino, alle ore 04’30 di oggi 4 marzo, sono intervenuti adsulla SS 90 Delle Puglie, per un incidente stradale che ha visto coinvolto un, il quale si èto. L’uomo alla guida del pesante automezzo che trasportava pasta e biscotti, proveniente da Rutigliano in provincia di Bari e diretto al nord Italia per le consegne, è rimasto ferito , ed è stato trasportato dai sanitari del 118 presso il localeSant’Ottone Frangipane, per essere sottoposto a cure mediche. Due le squadre intervenute, quella die una con l’autogru dalla sede centrale di Avellino. Le operazioni di svuotamento del carico sono quasi state ...