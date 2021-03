Ascolti Sanremo seconda serata, Amadeus cala: share più basso dal 2016 (Di giovedì 4 marzo 2021) Ancora in calo la settantunesima edizione del Festival della Canzone Italiana che continua a perdere share e spettatori L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di giovedì 4 marzo 2021) Ancora in calo la settantunesima edizione del Festival della Canzone Italiana che continua a perderee spettatori L'articolo proviene da Gossip e Tv.

rasquelto : Tra le cose più squallide e prive di ogni senso logico e morale ci sono i giornalisti che vivono grazie a Sanremo e… - salsaudade : ulteriore calo di ascolti per sanremo, l'amadeusisoverparty sempre più vicino - live_messina : Quella tristezza infinita del Sanremo in versione Covid. Ascolti in calo nella seconda parte - fisco24_info : Ascolti in calo per la seconda serata, 10,1 mln con il 41% per la prima parte: La seconda sfiora i 4 mln con il 45.… - comment322 : DOC NELLE TUE MANI FA PIÙ ASCOLTI DI SANREMO ??#AscoltiTv -