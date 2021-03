Amici 20, le classifiche contano: “Succederà qualcosa”, c’entra il Serale? (Di giovedì 4 marzo 2021) Nelle ultime settimane le radio, alcuni cantanti e alcuni coreografi esterni hanno stilato un ordine di preferenza degli allievi di canto e di ballo. E pare che ci saranno delle conseguenze L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di giovedì 4 marzo 2021) Nelle ultime settimane le radio, alcuni cantanti e alcuni coreografi esterni hanno stilato un ordine di preferenza degli allievi di canto e di ballo. E pare che ci saranno delle conseguenze L'articolo proviene da Gossip e Tv.

maybea18 : queste classifiche degli stream non so quanto bene facciano ai ragazzi anche chi arriva ultimo tipo Ibla ha qualcos… - amici_20fp : Raga ma Gaia che sta a fa là che non partecipa mai alle classifiche ahahah #Amici2020 - samstan1996 : Amici di Classifiche l'anno prossimo #Amici20 - chebelcarattere : Ormai amici è diventato classifiche e basta #Amici20 - melssg1 : AMICI DELLE CLASSIFICHE #Amici20 -