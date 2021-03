Amadeus alla campionessa di calcio Cristiana Girelli: «Ti sei ispirata a qualche maschietto?» (Di giovedì 4 marzo 2021) Ieri sera nella scaletta della seconda serata di Sanremo 2021 era previsto l’intervento di un paio di ospiti del mondo sportivo. Prima è toccato ad Alex Schwazer, con cui Amadeus ha discusso in diretta dell’accusa di doping rivelatasi falsa arrivando a chiedergli chi gli potesse ridare questi anni di vita, e poi è stata la volta di Cristiana Girelli. Centravanti della Juventus e della nazionale italiana, la Girelli ha alle spalle una splendida carriera fatta di talento e determinazione per farsi strada in un mondo, quello del calcio, che è ancora tipicamente maschile. Scegliendo questa ospite Amadeus ha sicuramente voluto dare un messaggio ben lontano da quello che era passato l’anno scorso in occasione di quell’uscita infelice su Sofia Novello, compagna di Valentino Rossi definita ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 4 marzo 2021) Ieri sera nella scaletta della seconda serata di Sanremo 2021 era previsto l’intervento di un paio di ospiti del mondo sportivo. Prima è toccato ad Alex Schwazer, con cuiha discusso in diretta dell’accusa di doping rivelatasi falsa arrivando a chiedergli chi gli potesse ridare questi anni di vita, e poi è stata la volta di. Centravanti della Juventus e della nazionale italiana, laha alle spalle una splendida carriera fatta di talento e determinazione per farsi strada in un mondo, quello del, che è ancora tipicamente maschile. Scegliendo questa ospiteha sicuramente voluto dare un messaggio ben lontano da quello che era passato l’anno scorso in occasione di quell’uscita infelice su Sofia Novello, compagna di Valentino Rossi definita ...

