Uccisa a Faenza | arrestati l' ex marito e un conoscente

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Due persone sono state arrestate nella notte per l'omicidio di Ilenia Fabbri, la 46enne sgozzata il 6 febbraio nel suo appartamento di, in provincia di Ravenna. Si tratta dell'exe di un suo, ritenuti rispettivamente mandante ed esecutore materiale del delitto e raggiunti da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del tribunale di Ravenna su richiesta dei pm Daniele Barberini e Angela Scorza sulla base delle indagini della squadra mobile di Ravenna e dello Sco.

Due persone sono state arrestate nella notte per l'omicidio di Ilenia Fabbri, la 46enne sgozzata il 6 febbraio nel suo appartamento di(Ravenna). Si tratta dell'ex marito e di un suo conoscente, ritenuti rispettivamente mandante ed esecutore materiale del delitto e raggiunti da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere ...Svolta nel caso dell'omicidio di Ilenia Fabbri a, la donnain casa sua la mattina dello scorso 6 febbraio. La Polizia di Stato di Ravenna nel corso della notte ha arrestato l'ex marito Claudio Nanni e un suo conoscente, ritenuti ...Lei e il padre erano in viaggio in macchina da pochi minuti verso Milano, dove avrebbero dovuto comprare un'auto, quando Ilenia è stata uccisa con un unico fendente ... il titolare di una ferramenta ...Claudio Nanni sarebbe il mandante del delitto e un suo conoscente, nato a ravenna ma residente in Emilia, l'autore materiale ...