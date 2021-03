“Troppo caro”: Milan, va via proprio ora che lo hai trovato (Di giovedì 4 marzo 2021) Il Milan deve proiettarsi anche al futuro: c’è un rossonero che potrebbe lasciare l’Italia perché Troppo caro C’è un calciatore nel Milan che ha conquistato tutti. Ci ha messo poche settimane Fikayo Tomori per entrare nel cuore di tutti. Il centrale inglese, arrivato a gennaio dal Chelsea in prestito con diritto di riscatto, ha subito Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 4 marzo 2021) Ildeve proiettarsi anche al futuro: c’è un rossonero che potrebbe lasciare l’Italia perchéC’è un calciatore nelche ha conquistato tutti. Ci ha messo poche settimane Fikayo Tomori per entrare nel cuore di tutti. Il centrale inglese, arrivato a gennaio dal Chelsea in prestito con diritto di riscatto, ha subito Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

vtpennylane : Si Fiorello buono e caro ma per me così è troppo invece di alleggerire, appesantisce il tutto...bisogna dosare megl… - inloveforxlouis : Caro diario, ti ricordi di lou, quel ragazzo molto carino, che ci provava ma pensavo fosse etero? beh oggi mi ha d… - TEKEMAYA2 : Caro Fiorello io ti adoro .. ma quando è troppo è troppo .. è @FabManuelMulas @SanremoRai non è Fiorelloshow! Amade… - RobertoScolla : @andyrox73 @RaffaAngela Dissento totalmente caro Stefano, troppo facile infilarsi in un caveau... e fare la vergine miracolosa - Basile1948 : @GiuliaMizzoni Sei mostruosa amore caro ..!sei troppo Brava ..,la tua bellezza mi inebria.. da Sassuolo sei meravig… -