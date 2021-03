The Yin-Yang Master: Dream of Eternity - recensione (Di mercoledì 3 marzo 2021) The Yin-Yang Master: Dream of Eternity racconta una storia tratta dai romanzi di gran successo dello scrittore giapponese Baku Yumemakura, la cosiddetta serie Onmy?ji (la via dello Yin e dello Yang). Yumemakura è un apprezzatissimo scrittore di fantascienza, autore di circa 280 romanzi trasposti in film, manga, anime, videogiochi e perfino spettacoli kabuki. Qui la storia viene adattata alla tradizione favolistica cinese, sia nella sostanza che nella messa in scena. Questo film non va confuso né con il film The YinYang Master del 2001 (con sequel nel 2003) entrambi a loro volta tratti dalla serie di romanzi di Yumemakura, che del primo aveva anche scritto la sceneggiatura, né con l'omonimo nuovissimo film del 2021, diretto da Weiran Li, versione di cui abbiamo visto ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 3 marzo 2021) The Yin-ofracconta una storia tratta dai romanzi di gran successo dello scrittore giapponese Baku Yumemakura, la cosiddetta serie Onmy?ji (la via dello Yin e dello). Yumemakura è un apprezzatissimo scrittore di fantascienza, autore di circa 280 romanzi trasposti in film, manga, anime, videogiochi e perfino spettacoli kabuki. Qui la storia viene adattata alla tradizione favolistica cinese, sia nella sostanza che nella messa in scena. Questo film non va confuso né con il film The Yindel 2001 (con sequel nel 2003) entrambi a loro volta tratti dalla serie di romanzi di Yumemakura, che del primo aveva anche scritto la sceneggiatura, né con l'omonimo nuovissimo film del 2021, diretto da Weiran Li, versione di cui abbiamo visto ...

