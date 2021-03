Svezia, otto persone accoltellate a Vetlanda: 'E' atto terroristico' (Di mercoledì 3 marzo 2021) otto persone sono state accoltellate e ferite a Vetlanda, in Svezia , in quello che la polizia ritiene 'un attacco terroristico'. Alcuni sono feriti 'in modo grave', secondo quanto riportato dalla ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 3 marzo 2021)sono statee ferite a, in, in quello che la polizia ritiene 'un attacco'. Alcuni sono feriti 'in modo grave', secondo quanto riportato dalla ...

Agenzia_Ansa : Otto persone sono state accoltellate e ferite a Vetlanda, in Svezia, per la polizia 'è attacco terroristico' #ANSA - TgLa7 : ??#Svezia: Otto persone sono rimaste ferite a colpi di coltello a Vetlanda. La Polizia non esclude un attacco #terroristico - MediasetTgcom24 : Svezia, otto accoltellati a Vetlanda: 'Attacco terroristico' - manu_etoile : RT @Agenzia_Ansa: Otto persone sono state accoltellate e ferite a Vetlanda, in Svezia, per la polizia 'è attacco terroristico' #ANSA - fisco24_info : Almeno otto persone accoltellate in Svezia, 'alcuni feriti sono gravi': La polizia: 'È un attacco terroristico' -