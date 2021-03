Spiegel | In Germania i servizi mettono sotto osservazione l' Afd

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Iinterni tedeschi hanno dichiarato il partito di ultradestra Afd un “caso sospetto” e potranno adesso metterloa livello federale.Lo scrive. La sorveglianza ha però delle limitazioni: irinunceranno per ora, scrive il magazine, a metterecontrollo deputati del partito a livello regionale, federale ed europeo, così come i candidati alle elezioni di settembre 2021.

