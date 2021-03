Sanremo 2021: la scaletta della seconda serata (Di mercoledì 3 marzo 2021) Si dice che, superata la prima, il resto sia tutto in discesa. E così, dopo il battesimo di fuoco che ha radunato un ascolto inferiore a quello racimolato nel 2020, il Festival di Sanremo prosegue la sua corsa con la seconda serata, prevista mercoledì 3 marzo intorno alle 20.40 sempre su Raiuno. Non ci sarà Zlatan Ibrahimovi?, impegnato nel campionato: a scortare il duo formato dal direttore artistico Amadeus e dal fido amico Fiorello sarà Elodie, che non è nuova al Festival tra i cantanti in gara, ma è decisamente nuovissima nella veste di co-conduttrice. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 3 marzo 2021) Si dice che, superata la prima, il resto sia tutto in discesa. E così, dopo il battesimo di fuoco che ha radunato un ascolto inferiore a quello racimolato nel 2020, il Festival di Sanremo prosegue la sua corsa con la seconda serata, prevista mercoledì 3 marzo intorno alle 20.40 sempre su Raiuno. Non ci sarà Zlatan Ibrahimovi?, impegnato nel campionato: a scortare il duo formato dal direttore artistico Amadeus e dal fido amico Fiorello sarà Elodie, che non è nuova al Festival tra i cantanti in gara, ma è decisamente nuovissima nella veste di co-conduttrice.

