Sanremo 2021, Irama rischia l'esclusione: parla il conduttore Amadeus

Il Festival di Sanremo 2021 è iniziato il 2 marzo 2021 con un inconveniente compromettente per il cantante in gara, Irama. L'artista, previsto nella scaletta dei Big della prima serata dell'evento, non ha infatti presenziato alla prima diretta del Festival ed è sostituito da un altro artista in gara, per via della positività riscontrata al Covid-19 in un operatore dello staff. Un'evenienza che preoccupa i fan di Irama e che il conduttore dell'evento, Amadeus, ha intanto commentato in un intervento in tv, parlando persino di una possibile esclusione per il cantante dal Festival.

