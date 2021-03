Sanremo 2021, Gaia in gara: meraviglioso abito bianco tra le trasparenze (Di mercoledì 3 marzo 2021) La nuova edizione di Sanremo 2021 è cominciata Elodie è stata meravigliosa altrettanto la Pausini, ma ora è la volta di Gaia Gaia a Sanremo (fonte foto: Raiplay) Terza cantante in gara a Sanremo 2021 la mitica Gaia con la canzone inedita ‘Cuore Amaro’; un outfit bellissimo quello della cantante che questa sera si mostra con una meravigliosa tuta bianca velata sulle spalle e ampia sulle gambe. La cantante è molto giovane e per scoprire qualcosa di più su di lei clicca qui. Sanremo 2021, Laura Pausini sul palco come nel lontano 1993 Laura Pausini a Sanremo (fonte foto: Raiplay)L’attesa per i tantissimi fan e seguaci è finalmente finita, sul palco dell’Ariston alla ... Leggi su chenews (Di mercoledì 3 marzo 2021) La nuova edizione diè cominciata Elodie è stata meravigliosa altrettanto la Pausini, ma ora è la volta di(fonte foto: Raiplay) Terza cantante inla miticacon la canzone inedita ‘Cuore Amaro’; un outfit bellissimo quello della cantante che questa sera si mostra con una meravigliosa tuta bianca velata sulle spalle e ampia sulle gambe. La cantante è molto giovane e per scoprire qualcosa di più su di lei clicca qui., Laura Pausini sul palco come nel lontano 1993 Laura Pausini a(fonte foto: Raiplay)L’attesa per i tantissimi fan e seguaci è finalmente finita, sul palco dell’Ariston alla ...

HuffPostItalia : Sanremo 2021, i social: 'Poi arriva Loredana Bertè e capisci cosa vuol dire Big' - SkySport : ??? 'Lo so che sono interisti, me lo ripetono ogni 5'' ?? La conferenza-show di Ibra a Sanremo ?? VIDEO ??… - rtl1025 : ?? Annalisa ?? ?? Dieci ?? #Sanremo2021 #FinalmenteSanremo ?? 'E sta piovendo E sono fuori da Fuori da me E questa c… - charlvsando : RT @cinnamonfalls: Sanremo 2020: dov’è bugo? Sanremo 2021: dov’è lodo? #Sanrem2021 - ilfaroonline : #Sanremo2021 Continua la gara sul palco dell'Ariston: ecco il testo della canzone di #gaiagozzi -