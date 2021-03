Random Sanremo 2021 | dopo il doppio disco di platino lo aspetta l’Ariston

(Di mercoledì 3 marzo 2021). All’anagrafe è Emanuele Caso, nato a Massa di Somma, in provincia di Napoli il 26 aprile 2001. All’età di due anni la sua famiglia si trasferisce a Riccione. Ancora bambino scopre di avere una grande passione per la musica, alimentata dal padre che nel tempo lo fa avvicinare a vari strumenti. Il primo che inizia a suonare è la batteria, poi sperimenta anche il basso, la chitarra e il piano. Così si avvicina al mondo del rap e del freestyle, e durante il periodo della scuola comincia a scrivere testi. Già molto attivo sui social Emanuele incide le sue prime canzoni ma la sua carriera prende una svolta del tutto inta quando il producer Zenit nota il suo video su YouTube e decide di offrirsi come produttore per lui. Insieme pubblicano il primo lavoro dell’artista, “Giovane Oro”, più vicino ...

soundsblogit : Sanremo 2021, Random: “Mi hanno definito giovane-vecchio e sì, mi ha dato fastidio” - GPasqui : Intervista a Random: 'Mi hanno definito giovane-vecchio e sì, mi ha dato fastidio. Sto salendo sul palco, a 19 anni… - borntolovearii : sta cosa di 'mi ha scritto *cantante di Sanremo random*' sta iniziando a rompere le balle. just saying. - 9816Becky : RT @POPcornShow_: #sanremo2021 quando cantano i big? MERCOLEDI - SECONDA SERATA (ordine da definire) Bugo, Gaia, Ermal Meta, Extralis… - 9816Becky : RT @POPcornShow_: Hanno cambiato ancora ordine di uscita dei Big. Ecco l'ultimo aggiornamento: Orietta Berti, Bugo, Gaia, Lo Stato So… -

Ultime Notizie dalla rete : Random Sanremo

Stasera appuntamento intorno alle 20.40 su Raiuno per la seconda serata del Festival di2021 . Dopo le esibizioni di ieri, che vedono in testa Annalisa secondo la votazione della giuria Demoscopica, toccherà agli altri 13 concorrenti. In dubbio la presenza del cantante Irama . Si ...Stasera appuntamento intorno alle 20.40 su Raiuno per la seconda serata del Festival di2021 . Dopo le esibizioni di ieri, che vedono in testa Annalisa secondo la votazione della giuria Demoscopica, toccherà agli altri 13 concorrenti. In dubbio la presenza del cantante Irama . Si ...Filippo Uttinacci, in arte Fulminacci, si esibirà a 23 anni sul palco dell’Ariston, uno tra i più giovani concorrenti del Festival di Sanremo 2021 ...Le case discografiche che hanno artisti in gara al Festival di Sanremo hanno dato l'ok alla modifica del regolamento della kermesse, permettendo così a Irama ...