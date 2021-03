Random: esce il 2 aprile l’album “Nuvole” (Di mercoledì 3 marzo 2021) È prevista per il 2 aprile 2021 l’uscita di Nuvole, l’album di Random. Il cantautore, tra i più giovani partecipanti al Festival di Sanremo, si propone come un’interessante novità nel panorama musicale pop urban. Random: si esibirà questa sera al Festival di Sanremo Nuvole racconta le emozioni di Random che, traccia dopo traccia, compone un album fatto da brani diversi ma uniti da un unico filo conduttore. All’interno dell’album sarà presente anche Torno a te, il brano che questa sera presenterà al 71° Festival di Sanremo. Nuvole è un disco di crescita in cui il giovane cantautore racconta paure, insicurezze e ferite. Random parla di inseguire i propri sogni che spesso, per timore, mettiamo in un cantuccio. “Ho ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 3 marzo 2021) È prevista per il 22021 l’uscita didi. Il cantautore, tra i più giovani partecipanti al Festival di Sanremo, si propone come un’interessante novità nel panorama musicale pop urban.: si esibirà questa sera al Festival di Sanremoracconta le emozioni diche, traccia dopo traccia, compone un album fatto da brani diversi ma uniti da un unico filo conduttore. All’interno delsarà presente anche Torno a te, il brano che questa sera presenterà al 71° Festival di Sanremo.è un disco di crescita in cui il giovane cantautore racconta paure, insicurezze e ferite.parla di inseguire i propri sogni che spesso, per timore, mettiamo in un cantuccio. “Ho ...

