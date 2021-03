**Pd: Furfaro, ‘no collegialità con Zingaretti? Falso e ingeneroso’** (Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma, 3 mar. (Adnkronos) – “Sono accuse ingenerose sia sul piano umano che politico. Faccio politica da 15 anni e non ho mai visto un segretario perseguire con così tanta tenacia l’unità della sua comunità”. Marco Furfaro, ex-Sel ora Pd e membro della segreteria di Nicola Zingaretti, commenta così le accuse di scarsa collegialità avanzate da Base Riformista, ieri esplicitamente dal ‘collega’ Carmelo Miceli che ha messo sul tavolo le sue dimissioni da responsabile sicurezza dem. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma, 3 mar. (Adnkronos) – “Sono accuse ingenerose sia sul piano umano che politico. Faccio politica da 15 anni e non ho mai visto un segretario perseguire con così tanta tenacia l’unità della sua comunità”. Marco, ex-Sel ora Pd e membro della segreteria di Nicola, commenta così le accuse di scarsaavanzate da Base Riformista, ieri esplicitamente dal ‘collega’ Carmelo Miceli che ha messo sul tavolo le sue dimissioni da responsabile sicurezza dem. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

TV7Benevento : **Pd: Furfaro, 'no collegialità con Zingaretti? Falso e ingeneroso'**... - fghiosso : RT @Hair49gc1: Furfaro non ha capito che ciò che manca al PD è un vero leader, ideali e programmi, ormai la loro fumosità e pari solo alla… - Hair49gc1 : Furfaro non ha capito che ciò che manca al PD è un vero leader, ideali e programmi, ormai la loro fumosità e pari s… - Scichenz : Furfaro lo smemorato del #PD #OMNIBUSLA7 - fghiosso : #omnibusla7 Grazie #furfaro, continua ad andare in TV, cosi contribuirai a fare affondare il #PD. ?????? -