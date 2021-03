Patto di stabilità sospeso fino al 2023 (Di giovedì 4 marzo 2021) . L’annuncio è stato dato dalla Commissione Ue. BRUXELLES (BELGIO) – . La notizia è stata data dalla Commissione Ue nella consueta comunicazione sull’orientamento di bilancio: “Le indicazioni preliminari – si legge nella nota, riportata dall’Ansa – suggeriscono di continuare ad applicare la clausola di salvaguardia nel 2022 e di disattivarla a partire dal 2023. Inoltre, non bisogna ritirare in modo prematuro il sostegno pubblico, che dovrebbe essere mantenuto quest’anno e il prossimo“. Il Patto di stabilità La comunicazione più importante riguarda il Patto di stabilità. “La decisione di riattivarlo – si legge nel comunicato – dovrà essere presa facendo una valutazione dello stato dell’economia guardando a criteri qualitativi, il più importante dei quali è il livello di attività economica ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 4 marzo 2021) . L’annuncio è stato dato dalla Commissione Ue. BRUXELLES (BELGIO) – . La notizia è stata data dalla Commissione Ue nella consueta comunicazione sull’orientamento di bilancio: “Le indicazioni preliminari – si legge nella nota, riportata dall’Ansa – suggeriscono di continuare ad applicare la clausola di salvaguardia nel 2022 e di disattivarla a partire dal. Inoltre, non bisogna ritirare in modo prematuro il sostegno pubblico, che dovrebbe essere mantenuto quest’anno e il prossimo“. IldiLa comunicazione più importante riguarda ildi. “La decisione di riattivarlo – si legge nel comunicato – dovrà essere presa facendo una valutazione dello stato dell’economia guardando a criteri qualitativi, il più importante dei quali è il livello di attività economica ...

Ultime Notizie dalla rete : Patto stabilità La Commissione Ue sospende il Patto di Stabilità fino al 2023 MILANO " La Commissione europea darà più tempo ai Paesi europei per mettere a posto i loro conti lasciando sospeso fino al 2023 il Patto di Stabilità. Lo hanno annunciato nel corso di una conferenza stampa il vice presidente Valdis Dombovskis e Paolo Gentiloni, commissario Ue per l'Economia. Una notizia certamente positiva per l'...

Il patto di stabilità sospeso per altri due anni Per far fronte alla pandemia la Commissione europea ha annunicato che verrà estesa per altri due anni la possibilità di andare oltre i parametri economici stabiliti dalle regole di bilancio ...

