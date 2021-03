Parlamento Ue, il partito di Vitkor Orban ritira i suoi eurodeputati dal Ppe: “Non verremo messi a tacere” (Di mercoledì 3 marzo 2021) Gli eurodeputati del Fidesz, il partito del leader ungherese Viktor Orban, abbandoneranno il gruppo del partito popolare europeo del Parlamento Ue. “I membri del Fidesz si ritirano dal Ppe“, ha scritto Orban in una lettera inviata a Manfred Weber, capogruppo del Ppe. Poco prima dell’annuncio del premier ungherese, il gruppo dei popolari aveva approvato il suo nuovo regolamento interno con 148 voti a favore, 28 contrari e 4 astensioni. Le nuove regole modificano le procedure relative all’appartenenza al gruppo e prevedono nuove condizioni per esclusioni e sospensioni (ora si potranno escludere non solo i singoli eurodeputati ma interi partiti). Questioni criticate da Orban, convinto che l’aggiornamento sia stato fatto “su misura” contro ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 3 marzo 2021) Glidel Fidesz, ildel leader ungherese Viktor, abbandoneranno il gruppo delpopolare europeo delUe. “I membri del Fidesz sino dal Ppe“, ha scrittoin una lettera inviata a Manfred Weber, capogruppo del Ppe. Poco prima dell’annuncio del premier ungherese, il gruppo dei popolari aveva approvato il suo nuovo regolamento interno con 148 voti a favore, 28 contrari e 4 astensioni. Le nuove regole modificano le procedure relative all’appartenenza al gruppo e prevedono nuove condizioni per esclusioni e sospensioni (ora si potranno escludere non solo i singolima interi partiti). Questioni criticate da, convinto che l’aggiornamento sia stato fatto “su misura” contro ...

