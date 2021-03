Mamma Mira | ecco chi è la madre di Ermal Meta

Leggi su giornal

(Di mercoledì 3 marzo 2021)è tra i cantanti più in voga in questi ultimi anni, un vero e proprio cantautore che ha visto ripagare i propri sforzi con un successo artistico sempre crescente. Originario dell’Albania,è arrivato in Italia molto giovane, assieme alla, fratello e sorella, troncando i rapporti già problematici con il padre, definito violento. Chi è ladi? La musica ha fatto da sempre parte della sua vita, anche e sopratutto grazie all’influenza materna: FatBorova ha infatti avuto grande peso nella vita del giovane. La signora Borova infatti è stata una violinista professionista, primo violino dell’orchestra di Fier, la città doveè nato. Nonostante i problemi che sono sorti durante i primi anni in ...