Malika Ayane | «Ti piaci così» | testo e significato della canzone di Sanremo 2021

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 4 marzo 2021)arriva al festival dicon unatravolgente quanto la gioia che lei ha solo per il fatto di essere di nuovo sul palco per un'occasione live. «Ti», nasce dal ritmo e si sviluppa come una melodia che cresce e cresce, fino a far venire voglia di ballare (anche in casa o per i corridoi del supermercato) ; le parole, scritte da Pacifico, quelle che bastano per rendere l'idea (come una didascalia al fianco di un quadro astratto che prima lo senti e poi lo capisci). «Ti»,chiama Tiun brano sull'amor proprio. In effetti, introdotta da tre parole ...