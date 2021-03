“L’Italia si sta avvicinando alla zona rossa”: la previsione cupa di Bertolaso (Di mercoledì 3 marzo 2021) Oggi giungerà alle regioni il pre-report dell’ISS nel quale si potrà controllare l’andamento complessivo dei contagi su tutto il territorio nazionale e capire quali regioni saranno destinate a cambiare di colore già a partire dalla prossima settimana. Tra le maggiori indiziate c’è di certo la Lombardia, regione in cui l’indice di contagio è in costante aumento e dove ci sono ormai numerosi comuni in zona rossa. In un report dell’assessorato alla salute lombardo, viene inoltre sottolineato come il 69% dei casi di covid riscontrati siano dovuti alla variante inglese. La mutazione del coronavirus ha ormai preso il sopravvento e la scoperta del primo caso di nigeriana a Brescia invita ad un’ulteriore cautela. Se l’inglese, infatti, è coperta dai vaccini in nostro possesso, la nigeriana sembra essere ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 3 marzo 2021) Oggi giungerà alle regioni il pre-report dell’ISS nel quale si potrà controllare l’andamento complessivo dei contagi su tutto il territorio nazionale e capire quali regioni saranno destinate a cambiare di colore già a partire dprossima settimana. Tra le maggiori indiziate c’è di certo la Lombardia, regione in cui l’indice di contagio è in costante aumento e dove ci sono ormai numerosi comuni in. In un report dell’assessoratosalute lombardo, viene inoltre sottolineato come il 69% dei casi di covid riscontrati siano dovutivariante inglese. La mutazione del coronavirus ha ormai preso il sopravvento e la scoperta del primo caso di nigeriana a Brescia invita ad un’ulteriore cautela. Se l’inglese, infatti, è coperta dai vaccini in nostro possesso, la nigeriana sembra essere ...

