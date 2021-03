(Di giovedì 4 marzo 2021) Colpaccio sfiorato dell', in ogni caso un 'assist' all': può valere tanto il pareggio di Gotti in casa delsia per la propria classifica (bianconeri ora a quota 29) sia per quella ...

sportli26181512 : L’Inter ringrazia l’Udinese: a Parma può volare a +6 sul Milan: L’Inter ringrazia l’Udinese: a Parma può volare a +… - Gazzetta_it : L’#Inter ringrazia l’#Udinese: a #Parma la prima, vera chance di fuga #SerieA - fcin1908it : Il mancato affare che ha cambiato volto all’Inter: “Conte ringrazia un vecchio nemico” - junews24com : Conte 'ringrazia' la Juve: «Ci ha dato autostima e consapevolezza» - - sportli26181512 : Damsgaard glissa: 'Futuro alla Samp? Non si sa mai…'. Inter, idee chiare e strategia pronta: Una porta aperta, alme… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter ringrazia

La Gazzetta dello Sport

Colpaccio sfiorato dell'Udinese, in ogni caso un 'assist' all': può valere tanto il pareggio di Gotti in casa del Milan sia per la propria classifica (bianconeri ora a quota 29) sia per quella delle milanesi. Conte è di scena a Parma contro una squadra in ...Commenta per primo Una porta aperta, almeno parzialmente. Mikkel Damsgaardla Sampdoria ma non chiude, anzi, ad un addio a fine stagione : 'Rimanere alla Samp per ... è stata l', che lo ...Joao Mario può restare allo Sporting Lisbona. Questo è il titolo a tutta pagina dell'edizione odierna del quotidiano portoghese Record, secondo il quale il club lusitano ...Il DS rossonero Ricky Massara è stato intervistato da DAZN nel prepartita di Milan-Udinese: La prova del 9? "Una gara importante e delicata contro un avversario forte, ci ...