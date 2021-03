Le Deva in duetto con Orietta Berti domani a Sanremo (Di mercoledì 3 marzo 2021) Per la prima volta insieme a Sanremo, Le Deva porteranno sul palco dell’Ariston il loro “girl power”, cantando al fianco della “signora della musica leggera italiana”, Orietta Berti. Le Deva a Sanremo 2021 Il gruppo tutto al femminile formato Laura Bono, Greta Manuzi, Roberta Pompa e Verdiana Zangaro, domani sarà ospite al Festival di Sanremo, nella serata dedicata alla “Canzone d’autore”, in duetto con Orietta Berti. Per l’occasione interpreteranno il brano “Io Che Amo Solo Te” di Sergio Endrigo. Sul palco dell’Ariston, Le Deva rappresenteranno “la potenza transgenerazionale della femminilità”, in ogni sua declinazione e sfaccettatura. “Torno a Sanremo dopo 15 ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 3 marzo 2021) Per la prima volta insieme a, Leporteranno sul palco dell’Ariston il loro “girl power”, cantando al fianco della “signora della musica leggera italiana”,. Le2021 Il gruppo tutto al femminile formato Laura Bono, Greta Manuzi, Roberta Pompa e Verdiana Zangaro,sarà ospite al Festival di, nella serata dedicata alla “Canzone d’autore”, incon. Per l’occasione interpreteranno il brano “Io Che Amo Solo Te” di Sergio Endrigo. Sul palco dell’Ariston, Lerappresenteranno “la potenza transgenerazionale della femminilità”, in ogni sua declinazione e sfaccettatura. “Torno adopo 15 ...

streezzoff : LE DEVA IL GRUPPO POP TUTTO AL FEMMINILE DOMANI OSPITE AL 71° FESTIVAL DI SANREMO in duetto con ORIETTA BERTI.… - LEDEVAOFFICIAL : RT @MontiFrancy82: @LEDEVAOFFICIAL: giovedì 4 marzo ospiti al 71° FESTIVAL DI SANREMO, in duetto con @OriettaBerti - MontiFrancy82 : @LEDEVAOFFICIAL: giovedì 4 marzo ospiti al 71° FESTIVAL DI SANREMO, in duetto con @OriettaBerti - SMSNEWSOFFICIAL : LE DEVA: giovedì 4 marzo ospiti al 71° FESTIVAL DI SANREMO, in duetto con ORIETTA BERTI - MusictheCity : RT @letiziareynaud: Le Deva ospiti al 71° Festival di Sanremo in duetto con #OriettaBerti -