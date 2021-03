Juve-Napoli, finalmente si gioca: ora la data è ufficiale (Di mercoledì 3 marzo 2021) E’ arrivata la nota ufficiale della Lega che comunica che Juventus-Napoli si giocherà mercoledì prossimo alle 18.45. E’ arrivata finalmente l’ufficialità la sfida tra Juventus e Napoli dello scorso quattro ottobre verrà recuperata tra una settimana. La gara non si disputò perché il Napoli, bloccato dal comunicato dell’ASL, non partì per Torino. Dopo che il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 3 marzo 2021) E’ arrivata la notadella Lega che comunica chentus-si giocherà mercoledì prossimo alle 18.45. E’ arrivatal’ufficialità la sfida trantus edello scorso quattro ottobre verrà recuperata tra una settimana. La gara non si disputò perché il, bloccato dal comunicato dell’ASL, non partì per Torino. Dopo che il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

