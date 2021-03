Il promo di Rocco Schiavone 4 con Marco Giallini svela anche la data d’inizio su Rai2 (video) (Di mercoledì 3 marzo 2021) Rocco Schiavone 4 sta arrivando. Dopo un’annata difficile, caratterizzata dalla pandemia di Covid, le vicende del burbero vicequestore romano, basato sui romanzi di Antonio Manzini, tornano in onda in prima serata su Rai2. Le riprese erano iniziate a marzo 2020, ma con lo scoppio dell’emergenza sanitaria, tutti i set televisivi e cinematografici sono stati costretti a chiudere, salvo poi riaprire in tarda estate. Marco Giallini veste i panni di un personaggio controverso, dai metodi anticonvenzionali e restio alle regole, trasferito da Roma ad Aosta per comportamento disciplinare. In quella fredda città, a cui non è abituato, Schiavone cerca di adattarsi, mentre il fantasma della moglie morte, Marina, sembra essere l’unica presenza costante a fargli compagnia. La terza stagione ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 3 marzo 2021)4 sta arrivando. Dopo un’annata difficile, caratterizzata dalla pandemia di Covid, le vicende del burbero vicequestore romano, basato sui romanzi di Antonio Manzini, tornano in onda in prima serata su. Le riprese erano iniziate a marzo 2020, ma con lo scoppio dell’emergenza sanitaria, tutti i set televisivi e cinematografici sono stati costretti a chiudere, salvo poi riaprire in tarda estate.veste i panni di un personaggio controverso, dai metodi anticonvenzionali e restio alle regole, trasferito da Roma ad Aosta per comportamento disciplinare. In quella fredda città, a cui non è abituato,cerca di adattarsi, mentre il fantasma della moglie morte, Marina, sembra essere l’unica presenza costante a fargli compagnia. La terza stagione ...

