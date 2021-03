Il Napoli resta in silenzio ma è tensione dopo il pari col Sassuolo: lo sfogo di Insigne (Di giovedì 4 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La società partenopea ha confermato il suo silenzio stampa ma non sono mancati sfoghi di rabbia tra gli azzurri, e anche uno scambio di battute piuttosto acceso tra Gattuso e Insigne, il quale ha preso a calci un tabellone uscendo dal campo. “Siete una squadra di m****” ha urlato il capitano azzurro prima di rientrare nel sottopassaggio del Mapei Stadium. Insigne non ha digerito il pari arrivato al 94esimo grazie al fallo “sciocco” di Manolas, che ha permesso al Sassuolo di andare sul dischetto con Caputo e siglare il 3-3 finale. Presente allo stadio anche il presidente, Aurelio De Laurentis, che ha lasciato lo stadio al triplice fischio. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 4 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– La società partenopea ha confermato il suostampa ma non sono mancati sfoghi di rabbia tra gli azzurri, e anche uno scambio di battute piuttosto acceso tra Gattuso e, il quale ha preso a calci un tabellone uscendo dal campo. “Siete una squadra di m****” ha urlato il capitano azzurro prima di rientrare nel sottopassaggio del Mapei Stadium.non ha digerito ilarrivato al 94esimo grazie al fallo “sciocco” di Manolas, che ha permesso aldi andare sul dischetto con Caputo e siglare il 3-3 finale. Presente allo stadio anche il presidente, Aurelio De Laurentis, che ha lasciato lo stadio al triplice fischio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

