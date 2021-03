Gaia, "fuori tutto" in diretta sul palco di Sanremo. Incidente piccante, disastro vietato ai minori | Guarda (Di giovedì 4 marzo 2021) Gaia ha fatto felici i giocatori del FantaSanremo - giochino curioso introdotto l'anno scorso e che sta spopolando in questa edizione 2021 - mostrando (mezzo) capezzolo per errore. L'Incidente hot rientra infatti tra le voci che assegnano punti extra esibizione canora. Ma tralasciando il FantaSanremo, al Festival non poteva mancare l'Incidente, con Gaia che si è subito candidata a degna erede di Elettra Lamborghini, che tra l'altro ha forse omaggiato con la scelta dell'outfit che ricorda proprio quello della regina del twerk in occasione della passata edizione. La differenza tra la nota ereditiera e Gaia è che quest'ultima ha decisamente un altro tipo di talento vocale, come è stato evidenziato dalla prima esibizione sul palco del teatro ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021)ha fatto felici i giocatori del Fanta- giochino curioso introdotto l'anno scorso e che sta spopolando in questa edizione 2021 - mostrando (mezzo) capezzolo per errore. L'hot rientra infatti tra le voci che assegnano punti extra esibizione canora. Ma tralasciando il Fanta, al Festival non poteva mancare l', conche si è subito candidata a degna erede di Elettra Lamborghini, che tra l'altro ha forse omaggiato con la scelta dell'outfit che ricorda proprio quello della regina del twerk in occasione della passata edizione. La differenza tra la nota ereditiera eè che quest'ultima ha decisamente un altro tipo di talento vocale, come è stato evidenziato dalla prima esibizione suldel teatro ...

Gaia_Mai_ : Sta uscendo fuori una roba molto brutta #sanremo2021 - Walker85Kate : @zorzi_gaia @tommaso_zorzi @LazzaroFantasia siamo u po preoccupati ci sentiamo tagliati fuori #tzvip - sArA97660286 : RT @marikap28: Ma chi cazzo fa polemica per le storie di Tommaso che praticamente NON ha detto niente, è giusto che venisse informato di ch… - SimoGianlorenzi : @estavaenamorado @zorzi_gaia @MteresaRuta @stefyorlando Non ho ben capito cosa vuoi dire...ma credo che ti roda par… - Miss_Salander : io ho appena notato che a gaia è uscita mezza zinna di fuori in diretta chissà quanto vale al fantasanremo #sanremo2021 -