Francesco, la prima volta di un Papa in Iraq: “Userà un’auto blindata” (Di mercoledì 3 marzo 2021) Mancano ormai meno di 48 ore al viaggio di Papa Francesco in Iraq. Nessuno dei pontefici suoi predecessori è mai riuscito, per vari motivi, a raggiungere quella martoriata terra del Medio Oriente. Una visita storica, voluta da tempo e a tutti i costi, nonostante il Covid e il terrorismo interno. Molto attesa dalla comunità cristiana irachena: l’1,5% dei circa 39 milioni di abitanti. Una minoranza perseguitata che ha subito i massacri dell’Isis. “Da tempo – ha detto Francesco – desidero incontrare quel popolo che ha tanto sofferto, incontrare quella Chiesa martire”. Tre giorni in zone di guerra Sarà un pellegrinaggio di tre giorni non facile quello del Papa. A pochi giorni dal raid Usa in Siria, infatti, dieci missili sono stati lanciati nella provincia dell’Anbar per colpire una base militare ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 3 marzo 2021) Mancano ormai meno di 48 ore al viaggio diin. Nessuno dei pontefici suoi predecessori è mai riuscito, per vari motivi, a raggiungere quella martoriata terra del Medio Oriente. Una visita storica, voluta da tempo e a tutti i costi, nonostante il Covid e il terrorismo interno. Molto attesa dalla comunità cristiana irachena: l’1,5% dei circa 39 milioni di abitanti. Una minoranza perseguitata che ha subito i massacri dell’Isis. “Da tempo – ha detto– desidero incontrare quel popolo che ha tanto sofferto, incontrare quella Chiesa martire”. Tre giorni in zone di guerra Sarà un pellegrinaggio di tre giorni non facile quello del. A pochi giorni dal raid Usa in Siria, infatti, dieci missili sono stati lanciati nella provincia dell’Anbar per colpire una base militare ...

trash_italiano : ?????? Ordine esibizione big #Sanremo2021 PRIMA SERATA Arisa Colapesce Dimartino Aiello Francesca Michielin e Fedez… - VanityFairIt : La classifica provvisoria della prima serata: 1) Annalisa 2) Noemi 3) Fasma 4) Francesca Michielin e Fedez 5) Franc… - vaticannews_it : #2marzo A pochi giorni dalla partenza di #PapaFrancesco per l’#Iraq, dal 5 all’8 marzo, il direttore della Sala Sta… - oppiners38 : RT @piciueciccio: Francesco non hai mai messo una storia in accappatoio in 3 mesi e ora te ne esci così, quelli come te li sgamo prima di s… - ccaarmencita : RT @fuoridallhype_: Ma Francesco è pazzo a fare storie di quel tipo minchia che bono che poi mi sono ritrovata prima tommaso e poi lui oh n… -