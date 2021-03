Elodie perde un orecchino dopo aver sceso le scale: «Scusatemi, sono un po' buffa» (Di mercoledì 3 marzo 2021) Incanta tutti Elodie scendendo lentamente le scale del teatro Ariston durante la seconda puntata del 71esimo festival della canzone italiana, ma dopo pochi istanti, un piccolo momento di imbarazzo... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 3 marzo 2021) Incanta tuttiscendendo lentamente ledel teatro Ariston durante la seconda puntata del 71esimo festival della canzone italiana, mapochi istanti, un piccolo momento di imbarazzo...

sarabe14 : Casomai cercassi una prova della mia asessualità mi basterebbe essere me ora con la tl che perde la testa per le ga… - Corriere : #Sanremo2021, le notizie della seconda serata ?? Piccolo inconveniente per Elodie - alvilode : RT @ToniaR32: Elodie perde l’orecchino Il maestro perde le cuffie Bugo perde la dignità per la seconda volta #Sanrem2021 #sanremo2021 ht… - ToniaR32 : Elodie perde l’orecchino Il maestro perde le cuffie Bugo perde la dignità per la seconda volta #Sanrem2021… - zazoomblog : Sanremo 2021 diretta seconda serata. Laura Pausini commossa Elodie perde un orecchino - #Sanremo #diretta #seconda… -