Elisabetta, chi è la moglie di Bugo? (Di mercoledì 3 marzo 2021) Bugo, nome d'arte di Cristian Bugatti ha avuto una carriera musicale non comune e sicuramente non banale, carriera che comunque può contare diverse esperienze professionali molto differenti. Quanto accaduto sul palco dell'Ariston lo scorso anno ha inevitabilmente contribuito a farlo conoscere, sebbene in una maniera non convenzionale. Recentemente Bugo ha pubblicato un nuovo album e parteciperà al Festival di Sanremo 2021, stavolta da solita, con la canzone E invece sì. Molto chiacchierato quanto accaduto con Morgan, si sa invece molto poco della sua vita privata. Chi è la moglie di Bugo? E' sposato con Elisabetta, di professione diplomatica, e dalla loro unione è nato un figlio. Per diversi anni hanno vissuto a Nuova Delhi. La consorte del cantautore non sembra interessata a far parte del mondo dello ...

