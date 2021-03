Diffidati Atalanta-Crotone: i bergamaschi a rischio squalifica in vista dell’Inter (Di mercoledì 3 marzo 2021) Ci saranno anche Atalanta e Crotone tra le squadre in campo di mercoledì sera per il turno infrasettimanale della venticinquesima giornata di Serie A 2020/2021. Fischio d’inizio alle 20:45 di mercoledì 3 marzo con le due squadre a caccia dei tre punti in questa giornata di campionato. Ma quali sono i Diffidati degli uomini di Gasperini in vista del match contro l’Inter? Un solo calciatore è a rischio squalifica e si tratta di Freuler che potrebbe riposare o essere risparmiato contro il Crotone. Diffidati Atalanta: Freuler SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 3 marzo 2021) Ci saranno anchetra le squadre in campo di mercoledì sera per il turno infrasettimanale della venticinquesima giornata di Serie A 2020/2021. Fischio d’inizio alle 20:45 di mercoledì 3 marzo con le due squadre a caccia dei tre punti in questa giornata di campionato. Ma quali sono idegli uomini di Gasperini indel match contro l’Inter? Un solo calciatore è ae si tratta di Freuler che potrebbe riposare o essere risparmiato contro il: Freuler SportFace.

