Chi è Random: età, fidanzata, Amici e altre canzoni (Di mercoledì 3 marzo 2021) Random è tra i concorrenti di Sanremo 2021. Il rapper gareggia con il brano Torno a Te. Scopriamo qualcosa di più sulla sua carriera, sulla vita privata e sui brani per cui è famoso. Quanti anni ha Random? Random, pseudonimo di Emanuele Caso, è nato a Massa di Somma, provincia di Napoli, il 26 aprile 2001. Il cantante ha quindi attualmente 19 anni e ne compirà 20 tra poco più di un mese. fidanzata Random non sembra essere fidanzato. Dai profili social e dalle interviste non trapela nulla in merito alla vita sentimentale del cantante campano. Tra le poche cose che si sanno c’è il fatto che, in passato, un amore particolarmente tormentato lo ha fatto soffrire. A quanto pare, Random si sarebbe lasciato alle spalle questa ferita. Il rapper, infatti, ha affermato di credere ancora ... Leggi su giornal (Di mercoledì 3 marzo 2021)è tra i concorrenti di Sanremo 2021. Il rapper gareggia con il brano Torno a Te. Scopriamo qualcosa di più sulla sua carriera, sulla vita privata e sui brani per cui è famoso. Quanti anni ha, pseudonimo di Emanuele Caso, è nato a Massa di Somma, provincia di Napoli, il 26 aprile 2001. Il cantante ha quindi attualmente 19 anni e ne compirà 20 tra poco più di un mese.non sembra essere fidanzato. Dai profili social e dalle interviste non trapela nulla in merito alla vita sentimentale del cantante campano. Tra le poche cose che si sanno c’è il fatto che, in passato, un amore particolarmente tormentato lo ha fatto soffrire. A quanto pare,si sarebbe lasciato alle spalle questa ferita. Il rapper, infatti, ha affermato di credere ancora ...

zazoomblog : Chi è Random: età fidanzata Amici e altre canzoni - #Random: #fidanzata #Amici #altre - dianartemide12 : @Silvia_Mio86 @marco_rogerio_ Chi diamine è Random ???? - GossipItalia3 : Chi è Random, il rapper napoletano trapiantato a Riccione #gossipitalianews - goddessrafferty : qui ho cambiato mettendo Random, proprio così a caso, senza pensarci neanche e quello pure ha cantato in playback. CHI COME ME - starlivth : ah ma quindi è random chi devono sfidare... vabbe ?? -