"Che fa, si indigna con Putin?". Anche Floris ride in faccia alla Lorenzin. Stroncata in studio: "Capirai..." | Video (Di mercoledì 3 marzo 2021) "Che fa, si indigna con Putin?". Anche Giovanni Floris non può non ironizza sulla sparata di Beatrice Lorenzin, ex ministra della Salute, che ospite in studio a DiMartedì si scalda denunciando l'aggressiva politica della Russia sui vaccini. "Perché non fanno l'application form? Perché non vendono il loro vaccino Sputnik all'Europa invece di andare dai singoli Paesi e fare una lottizzazione geopolitica? Stanno usando questa storia per la guerra fredda sulla pelle dei cittadini europei. Questa è una cosa che indigna", tuona la Lorenzin, sbracciandosi in studio "Una cosa che indigna ma c'è", la corregge Floris, campione di realpolitik. "E poi si indigna con Putin? ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) "Che fa, sicon?".Giovanninon può non ironizza sulla sparata di Beatrice, ex ministra della Salute, che ospite ina DiMartedì si scalda denunciando l'aggressiva politica della Russia sui vaccini. "Perché non fanno l'application form? Perché non vendono il loro vaccino Sputnik all'Europa invece di andare dai singoli Paesi e fare una lottizzazione geopolitica? Stanno usando questa storia per la guerra fredda sulla pelle dei cittadini europei. Questa è una cosa che", tuona la, sbracciandosi in"Una cosa chema c'è", la corregge, campione di realpolitik. "E poi sicon? ...

Angie35613025 : RT @Angie35613025: Ma nessuno si indigna se il messia Draghi ha già messo le mani in tasca ai pensionati decurtando mensilmente circa 20 eu… - Minutza2 : RT @Angie35613025: Ma nessuno si indigna se il messia Draghi ha già messo le mani in tasca ai pensionati decurtando mensilmente circa 20 eu… - nino_pitrone : RT @Angie35613025: Ma nessuno si indigna se il messia Draghi ha già messo le mani in tasca ai pensionati decurtando mensilmente circa 20 eu… - Danae0308 : RT @Angie35613025: Ma nessuno si indigna se il messia Draghi ha già messo le mani in tasca ai pensionati decurtando mensilmente circa 20 eu… - Angie35613025 : Ma nessuno si indigna se il messia Draghi ha già messo le mani in tasca ai pensionati decurtando mensilmente circa… -