Caputo | “Potevamo chiuderla | invece ci siamo trovati a doverla riprendere Un rigore all’ultimo non è mai facile”

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Ciccio, attaccante del Sassuolo, dopo la rete del il 3-3 contro il Napoli è intervenuto al microfoni di Dazn: “Battere unagli ultimi secondi non è, ma sono andato sul dischetto con la cattiveria giusta ed è andata bene. Abbiamo fatto una grande prestazione di squadra, di personalità. Sul 2-1 abbiamo colpito un palo e una traversa. Ciriaddirittura questo, ma questo è il calcio, è fatto di episodi. Ma non abbiamo mollato e l’abbiamo ripresa”. Se il periodo negativo sia ormai alle spalle: “Purtroppo i problemi fisici prima o poi arrivano. Il periodo difficile è alle spalle, ora sto trovando la forma migliore. Dobbiamo continuare così”. Foto: Twitter Sassuolo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Il goal e' arrivato per merito died io sono arrivato di coscia. Laanche chiudere prima con Potenza. Oggi abbiamo vinto contro un ottima squadra. Siamo felici per questa vittoria. ...Berardi edevono ritrovare la migliore forma, ci manca Boga, questa è probabilmente la ... Mi resta il rammarico, se guardo le partite con il Sassuolo tra andata e ritorno:fare sei ...PAGELLE SASSUOLO NAPOLI - Il Napoli ha affrontato il Sassuolo per la 25^ giornata di Serie A. La partita appena conclusa si è disputerà al Mapei Stadium di Reggio Emilia. La partita è terminata con il ...Maksimovic apre le marcature siglando uno sfortunato autogol. Zielinski pareggia prima del nuovo vantaggio neroverde firmato Berardi. Di Lorenzo e Insigne su rigore ribaltano il risultato, poi nel fin ...