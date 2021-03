Caputo | «Il periodo difficile è alle spalle | ora sto ritrovando la forma migliore»

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Ciccio, attaccante del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio contro il Napoli. Le sue parole Ciccio, attaccante del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio contro il Napoli. Le sue parole. «Battere un rigore agli ultimi secondi non è facile, ma sono andato sul dischetto con la cattiveria giusta ed è andata bene. Abbiamo fatto una grande prestazione di squadra, di personalità. Sul 2-1 abbiamo colpito un palo e una traversa. Ci siamo ritrovati addirittura questo, ma questo è il calcio, è fatto di episodi. Ma non abbiamo mollato e l’abbiamo ripresa. Purtroppo i problemi fisici prima o poi arrivano. Ilsp, ora sto trovando la. Dobbiamo continuare così. Io e ...

Commenta per primo Al termine del 3 - 3 in Sassuolo - Napoli, Francescoè intervenuto a Dazn : 'Battere un rigore negli ultimi secondi non è mai facile, ma avevo la ... ma ilduro è alle ......quando galoppa sulla fascia mettendo in mezzo un pallone al bacio che porta al fallo su. Nel ... Dopo undi appannamento sta tornando quel giocatore ammirato a Marsiglia: gestione del ...Insolita richiesta di De Laurentiis prima di Sassuolo-Napoli: il presidente al Mapei Stadium. vedi letture. Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sul campo del Sassuolo. Con le altre maglie d ...Ciccio Caputo, attaccante del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio contro il Napoli. Le sue parole ...