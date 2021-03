Calciomercato Inter | svolta Lukaku | pessime notizie per Conte

(Di mercoledì 3 marzo 2021) . Il centravanti belga sta trascinando la squadra alla vittoria dello scudetto Romeluè senza dubbio l’uomo copertina dell’di Antonio. Da quando è sbarcato a Milano ha realizzato la bellezza di 58 gol in 82 partite, ricalcando lo scorso anno i numeri di Ronaldo del L'articolo proviene da Inews.it.

Gazzetta_it : #Conte ha formato un 11 d'oro. La sua @Inter ora vale oltre mezzo miliardo - MarSte92__ : RT @cmdotcom: L'#Inter ha il suo 'Capitan Futuro': #Barella conquista tutti, è nella top 3 al mondo - internewsit : Joao Mario, tentativo Sporting CP in casa Inter ma c'è un ostacolo - - mr_kubra : RT @Gazzetta_it: #Conte ha formato un 11 d'oro. La sua @Inter ora vale oltre mezzo miliardo - sportli26181512 : L'Inter ha il suo 'Capitan Futuro': Barella conquista tutti, è nella top 3 al mondo: L'Inter ha il suo Capitan Futu… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter

Arrivato due stagioni fa, si è preso l'a suo di prestazioni, giocate e carattere. Per questo la fascia, dopo Handanovic , può finire sul suo braccio. Già indossata ai tempi di Cagliari. EREDE - ...È logico che da chi viene dall'e dalla Nazionale ci si aspettino sempre prestazioni sopra ogni limite. Ma purtroppo non è sempre così. A volte Antonio impatta bene nella partita, altre volte ...Con la pandemia, e gli effetti che questa ha avuto sull’economia del calcio, la scadenza del versamento è stata posticipata (di comune accordo fra i club) al prossimo luglio. Eppure l’Inter già lo ...Buffon intravede il ritiro. Ha compiuto 43 anni lo scorso gennaio e nella sua testa c'è anche una data per dire addio al calcio: «Nella mia testa c'è davvero un limite massimo – ha ammesso il portiere ...