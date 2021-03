Calcio | Conte avvisa Inter | ' pressioni aumenteranno | dovremo gestirle'

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Milano, 3 mar. - (Adnkronos) - La squadra è cresciuta nel gestire le? "Si, lesaranno però sempre maggiori fino alla fine. Posso rispondere a metà, di sicuro rispetto all'anno scorso la situazione è diversa, ora in testa siamo noi.essere bravi a gestire le, con la maturità che serve per vincere". Lo dice l'allenatore dell'capolista, Antonio, in conferenza stampa alla vigilia del match con il Parma. "Possiamo poi migliorare nell'efficacia in fase realizzativa perché con tutta la squadra creiamo tante occasioni da gol. Dobbiamo essere più cinici", aggiunge

'In questo momento ha una classifica pesante, ma ha esperienza e qualità, un ottimo tecnico e servirà grande attenzione - aggiungein conferenza stampa - . Serve il giusto approccio contro una ...Lo ha detto il tecnico dell'Inter Antonionella conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Parma. "La squadra - ha aggiunto - è cresciuta, ma sappiamo che le pressioni aumenteranno a ...(ANSA) – MILANO, 03 MAR – "Turnover visto il rischio squalifica per diffidati? L’esperienza mi porta a non guardare oltre la prossima partita. Quella col Parma per noi è la partita più importante dell ...Nella conferenza stampa pre Parma, il tecnico ha spronato la squadra che, pur essendo molto migliorara nell'ultimo anno e mezzo, deve ultimare il suo processo di crescita. "Al Tardini non sarà facile ...