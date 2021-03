Braida | “È normale che De Laurentiis faccia i suoi sondaggi con gli allenatori”

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Ariedo, ex dirigente di Milan e Barcellona, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il sogno nel cuore su 1 Station Radio. Gattuso? Quando i risultati sono così altalenanti, purtroppo, le critiche arrivano, non solo per Rino, ma per tutti. Soprattutto se sei alla guida di una squadra di vertice. Club così devono vincere, e se ciò non accade èche glivengano messi in discussione. Rino sta facendo un’esperienza molto importante che lo formerà per il futuro. Di certo è stato anche molto sfortunato con i numerosi infortuni deicalciatori che, alla fine, hanno influito sulle prestazioni. Quando in campo mancano giocatori di esperienza e solidità, sulla lunga paghi lo scotto. Osimhen, ad esempio, è un giocatore importantissimo, ma è mancato per molto tempo. Di conseguenza sono mancati i ...