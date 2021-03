VIDEO Luna Rossa-New Zealand, confronto testa a testa in allenamento: il paragone tra le due barche (Di martedì 2 marzo 2021) Luna Rossa e Team New Zealand si sono allenate nella giornata odierna con vento che soffiava attorno ai 12 nodi. I due equipaggi hanno solcato il Golfo di Hauraki in una sessione di avvicinamento alla America’s Cup, anche se al momento non si sa ancora quando incomincerà la competizione (sicuramente non prima del 10 marzo, ad Auckland vige un lockdown di livello 3). Team Prada Pirelli è motivato e tecnicamente preparato, desideroso di fare saltare il banco contro il Defender della Vecchia Brocca. Luna Rossa è più performante in virata e in manovrabilità della barca, i padroni di casa hanno invece puntato maggiormente sulla velocità pura e sul rendimento con vento sostenuto. Staremo a vedere quello che succederà nel vibrante testa a ... Leggi su oasport (Di martedì 2 marzo 2021)e Team Newsi sono allenate nella giornata odierna con vento che soffiava attorno ai 12 nodi. I due equipaggi hanno solcato il Golfo di Hauraki in una sessione di avvicinamento alla America’s Cup, anche se al momento non si sa ancora quando incomincerà la competizione (sicuramente non prima del 10 marzo, ad Auckland vige un lockdown di livello 3). Team Prada Pirelli è motivato e tecnicamente preparato, desideroso di fare saltare il banco contro il Defender della Vecchia Brocca.è più performante in virata e in manovrabilità della barca, i padroni di casa hanno invece puntato maggiormente sulla velocità pura e sul rendimento con vento sostenuto. Staremo a vedere quello che succederà nel vibrantea ...

