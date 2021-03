Vaccini, l’Austria scavalca Bruxelles: “Non faremo più affidamento sulla Ue” (Di martedì 2 marzo 2021) Vienna, 2 mar – “Non faremo più affidamento sulla Ue“: l’Austria rompe con Bruxelles sui Vaccini anti-Covid. A dare l’annuncio è il cancelliere Sebastian Kurz, spiegando che Austria, Danimarca e gli altri “first mover” “non faranno più affidamento sulla Ue e, insieme a Israele, produrranno dosi di vaccino di seconda generazione per ulteriori mutazioni del coronavirus“. Austria e Danimarca produrranno Vaccini insieme a Israele Basta sottostare ai ritardi della Ue, sul fronte dei Vaccini l’Austria si muove da sola. Anzi, con la Danimarca. E, insieme a Israele, “nei prossimi anni produrranno dosi di vaccino di seconda generazione per ulteriori mutazioni del coronavirus e lavoreranno insieme alla ricerca ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 2 marzo 2021) Vienna, 2 mar – “NonpiùUe“:rompe consuianti-Covid. A dare l’annuncio è il cancelliere Sebastian Kurz, spiegando che Austria, Danimarca e gli altri “first mover” “non faranno piùUe e, insieme a Israele, produrranno dosi di vaccino di seconda generazione per ulteriori mutazioni del coronavirus“. Austria e Danimarca produrrannoinsieme a Israele Basta sottostare ai ritardi della Ue, sul fronte deisi muove da sola. Anzi, con la Danimarca. E, insieme a Israele, “nei prossimi anni produrranno dosi di vaccino di seconda generazione per ulteriori mutazioni del coronavirus e lavoreranno insieme alla ricerca ...

MediasetTgcom24 : Vaccini, l'Austria rompe con l'Ue: non faremo più affidamento su Bruxelles #vaccini - HuffPostItalia : L'Austria si ribella sui vaccini. Kurz: 'Non faremo più affidamento sull'Ue' - GonnelliLuca : Leuropa noooooò?L'Austria si ribella sui vaccini. Kurz: 'Non faremo più affidamento sull'Ue' - LeonardoPanetta : L’Austria annuncia che produrrà vaccini insieme a Israele, smarcandosi dal coordinamento Ue. Non una bocciatura di… - spinassunta : RT @AzzurraBarbuto: Il cancelliere austriaco Kurz annuncia che l’Austria non si affiderà più all’UE per i vaccini poiché essa si è dimostra… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini l’Austria Coronavirus ultime notizie. Consulta: misure anti-Covid spettano allo Stato non alle Regioni. ... Il Sole 24 ORE