“Tornare a controllare i confini, Italia non sia unico porto”. Salvini in pressing su Draghi (Di martedì 2 marzo 2021) Roma, 2 mar – “Tornare a controllare i confini, perché l’Italia non può essere l’unico porto” di sbarco: così Matteo Salvini va in pressing sul governo Draghi sul fronte immigrazione. “Occorrerà Tornare ad un controllo sereno, legittimo dovuto e doveroso dei nostri confini di chi entra e di chi esce“, dice il leader della Lega. “Mi aspetto che ci sia un atteggiamento europeo, che il controllo dell’immigrazione clandestina sia simile a quello che fanno gli altri Paesi europei. Ricordo che siamo passati dai 200 sbarchi di inizio 2019 ai quasi 5.000 di gennaio e febbraio di quest’anno“, avverte Salvini. Con i giallofucsia al governo il 2020 in effetti gli sbarchi si sono ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 2 marzo 2021) Roma, 2 mar – “, perché l’non può essere l’” di sbarco: così Matteova insul governosul fronte immigrazione. “Occorreràad un controllo sereno, legittimo dovuto e doveroso dei nostridi chi entra e di chi esce“, dice il leader della Lega. “Mi aspetto che ci sia un atteggiamento europeo, che il controllo dell’immigrazione clandestina sia simile a quello che fanno gli altri Paesi europei. Ricordo che siamo passati dai 200 sbarchi di inizio 2019 ai quasi 5.000 di gennaio e febbraio di quest’anno“, avverte. Con i giallofucsia al governo il 2020 in effetti gli sbarchi si sono ...

paolaokaasan : RT @IlPrimatoN: Il leader della Lega Salvini: 'Sull'immigrazione bisogna tornare a un controllo doveroso dei confini, ho chiesto incontro c… - IlPrimatoN : Il leader della Lega Salvini: 'Sull'immigrazione bisogna tornare a un controllo doveroso dei confini, ho chiesto in… - bevidallevene : bambina che le casca il bicchiere durante la mensa, allora io: vai in bagno a sciacquarlo. Va, ma non la vedevo più… - SimoneNapoli10 : @RegioneER @sbonaccini @raffaeledonini @Davidebaruffi Confermo: controlli in esistenti, per le strade nessuno ferma… - GrecoCrescenzo3 : @ilCallista Anche io voglio tornare ad Amsterdam solo per controllare -