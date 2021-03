Stadio della Roma | tutte le strade portano a Pietralata e Tor Vergata

(Di martedì 2 marzo 2021) ROMA – Ci sono due stazioni di metropolitana: Tiburtina e Quintiliani. C’è la stazione ferroviaria dove, tra l’altro, fermano le linee regionali FL1, FL2 ed FL3 oltre all’alta velocità. C’è l’innesto con l’autostrada A24 a circa un chilometro di distanza e due strade a scorrimento veloce a pochi metri, la nuova circonvallazione interna e via dei Monti Tiburtini, che chiedono solo una rampa di collegamento. E soprattutto c’è tanto spazio, quasi tutto pubblico. Sembra avere tutte le carte in regola, l’area di Pietralata-Sdo, a poche centinaia di metri dalla stazione Tiburtina, per diventare l’area deputata ad ospitare il nuovo stadio della Roma made in Friedkin.

