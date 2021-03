Roma: spaccio a domicilio grazie a un autista di taxi (Di martedì 2 marzo 2021) Le Forze dell’Ordine hanno arrestato quattro persone dopo aver indagato su uno strano giro di droga nella Capitale. Ad aiutare pusher e fornitore era un autista di taxi che come secondo lavoro aiutava i protagonisti dello spaccio di Roma. L’uomo di notte faceva da autista ai pusher accopagnandoli sotto l’appartamento del fornitore in quanto questo era agli arresti domiciliari. La Polizia del Commissariato Celio hanno però interrotto questo traffico di droga con un’operazione avvenuta nella notte tra domenica e lunedì. spaccio grazie a un autista di taxi: le indagini L’indagine della Polizia è nata in quanto un auto bianca che lavora come taxi è stata vista spesso sotto un palazzo di San Giovanni. In questo ... Leggi su romanotizie24 (Di martedì 2 marzo 2021) Le Forze dell’Ordine hanno arrestato quattro persone dopo aver indagato su uno strano giro di droga nella Capitale. Ad aiutare pusher e fornitore era undiche come secondo lavoro aiutava i protagonisti dellodi. L’uomo di notte faceva daai pusher accopagnandoli sotto l’appartamento del fornitore in quanto questo era agli arresti domiciliari. La Polizia del Commissariato Celio hanno però interrotto questo traffico di droga con un’operazione avvenuta nella notte tra domenica e lunedì.a undi: le indagini L’indagine della Polizia è nata in quanto un auto bianca che lavora comeè stata vista spesso sotto un palazzo di San Giovanni. In questo ...

vocidicitta : Articolo modificato: Pomezia : arrestato 21enne romano per spaccio di droga - vocidicitta : Nuovo articolo: Pomezia : arrestato 21enne romano per spaccio di droga - linosegna : RT @nicomanetta1: Roma, ‘spaccio in taxi’: il nuovo escamotage dei pusher. Sequestrata cocaina e una pistola - Il Corriere della Città #ta… - nicomanetta1 : Roma, ‘spaccio in taxi’: il nuovo escamotage dei pusher. Sequestrata cocaina e una pistola - Il Corriere della Citt… - aleappo53 : L'ex presidente francese Nicolas Sarkozy è stato giudicato colpevole da un tribunale di Parigi con l'accusa di corr… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma spaccio Vaccino, lavoratori frontalieri: ultimi giorni per prenotare ... hanno fatto ritenere che la droga fosse pronta per lo spaccio e non detenuta per […] ... Precari savonesi l'11 settembre a Roma per manifestazione nazionale Posted on 25 Agosto 2018 Author ...

Usavano bambini per spacciare cocaina e crack: 31 arresti Lo spaccio avveniva anche in prossimità di scuole e avvalendosi di minori. Diciassette indagati, inoltre, sono risultati indebiti percettori del reddito di cittadinanza.

Spaccio a bordo della minicar, scoperto il "droga shop ambulante" di un 16enne RomaToday Viterbo: inseguito e bloccato viene arrestato con due etti di droga arrestato dai carabinieri di viterbo un giovane straniero con due etti di droga. Nonostante una forte resistenza i Carabinieri lo hanno raggiunto e bloccato ...

Pomezia : arrestato 21enne romano per spaccio di droga Un 21enne romano è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Pomezia (Roma) per i reati di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

... hanno fatto ritenere che la droga fosse pronta per loe non detenuta per […] ... Precari savonesi l'11 settembre aper manifestazione nazionale Posted on 25 Agosto 2018 Author ...Loavveniva anche in prossimità di scuole e avvalendosi di minori. Diciassette indagati, inoltre, sono risultati indebiti percettori del reddito di cittadinanza.arrestato dai carabinieri di viterbo un giovane straniero con due etti di droga. Nonostante una forte resistenza i Carabinieri lo hanno raggiunto e bloccato ...Un 21enne romano è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Pomezia (Roma) per i reati di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.