Rimini, droga nel negozio di sigarette elettroniche: nei guai 44enne casertano (Di martedì 2 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoRimini – Con le sigarette elettroniche vendeva anche droga, in particolare cocaina e eroina, usando come copertura il negozio di articoli per fumatori gestito a Lagomaggio di Rimini. Un giro di spaccio stroncato dai carabinieri del nucleo investigativo di Rimini, che hanno eseguito misure cautelari, due di queste in carcere e due ai domiciliari, emesse dal Gip del Tribunale di Rimini su richiesta del pm Paola Bonetti. L'operazione, denominata 'No Smoking', ha portato alla scoperta di un deposito nel retro del negozio per fumatori, trasformato dal titolare, un 44enne originario di Caserta, in un centro di smistamento di stupefacenti. Aiutato nell'attività dal fratello 47enne, nonostante ...

