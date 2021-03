Quando va in onda il Festival di Sanremo 2021: date e ora su Rai 1 (Di martedì 2 marzo 2021) Quando va in onda (date) il Festival di Sanremo 2021 su Rai 1? Ve lo diciamo subito: la kermesse canora – condotta da Amadeus e Fiorello – va in onda dal 2 al 6 marzo 2021 alle ore 20,30 (circa) su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Ogni puntata avrà una durata di circa 4 ore-4 ore e 30 minuti. L’obbiettivo è chiudere il prima possibile ma i tanti cantanti e ospiti rischiano di far slittare la chiusura. Ma vediamo insieme la programmazione di Rai 1 per il Festival della canzone italiana: Prima puntata: martedì 2 marzo 2021 Seconda puntata: mercoledì 3 marzo 2021 Terza puntata: giovedì 4 marzo 2021 Quarta puntata: venerdì 5 marzo ... Leggi su tpi (Di martedì 2 marzo 2021)va in) ildisu Rai 1? Ve lo diciamo subito: la kermesse canora – condotta da Amadeus e Fiorello – va indal 2 al 6 marzoalle ore 20,30 (circa) su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Ogni puntata avrà una durata di circa 4 ore-4 ore e 30 minuti. L’obbiettivo è chiudere il prima possibile ma i tanti cantanti e ospiti rischiano di far slittare la chiusura. Ma vediamo insieme la programmazione di Rai 1 per ildella canzone italiana: Prima puntata: martedì 2 marzoSecpuntata: mercoledì 3 marzoTerza puntata: giovedì 4 marzoQuarta puntata: venerdì 5 marzo ...

