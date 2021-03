Prepariamoci alla quarta ondata, l’annuncio tremendo di Giorgio Parisi (Di martedì 2 marzo 2021) Il fisico Giorgio Parisi, intervistato dal Corriere, spiega di temere non soltanto la terza ondata ma anche la quarta in inverno. Sono settimane ormai che si parla di un nuovo incremento di casi di Covid e dell’arrivo della terza ondata della pandemia. L’idea di dover affrontare un nuovo picco di casi e di dover resistere L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 2 marzo 2021) Il fisico, intervistato dal Corriere, spiega di temere non soltanto la terzama anche lain inverno. Sono settimane ormai che si parla di un nuovo incremento di casi di Covid e dell’arrivo della terzadella pandemia. L’idea di dover affrontare un nuovo picco di casi e di dover resistere L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Corriere : Parisi: «La terza ondata più contagiosa e letale è in corso, prepariamoci alla quarta» - AvvMennillo : Parisi: «La terza ondata più contagiosa e letale è in corso, prepariamoci alla quarta» - AvvMennillo : Parisi: «La terza ondata più contagiosa e letale è in corso, prepariamoci alla quarta» - QPeriscopica : RT @Corriere: Parisi: «La terza ondata più contagiosa e letale è in corso, prepariamoci alla quarta» - MaxCi65 : Sono perplesso. Non doveva iniziare ora la terza e già si pensa alla quarta? -