Pd, Zingaretti: “Primarie nel 2023”. Resta alleanza con M5s, Conte non sarà federatore (Di martedì 2 marzo 2021) Dopo gli attacchi e le polemiche interne, il segretario del Pd Nicola Zingaretti dice basta e sgombera il campo dall’ipotesi di un congresso anticipato, che avrebbe potuto portare a una nuova leadership del partito. “Il congresso, anzi le Primarie le abbiamo tenute nel 2019 e le prossime ci saranno nel 2023“, ha detto il leader durante la direzione Pd dedicata al tema delle donne, durante la quale si sono affrontati anche altri nodi politici. Dal segretario arriva il sì alle alleanze, anche con M5S, ma senza Giuseppe Conte nel ruolo di federatore del centrosinistra. Gli scenari, infatti, sono molto cambiati rispetto a quando circolava questa ipotesi. Conte non è più premier del governo giallorosso e prenderà le redini del Movimento, una forza politica che sarà ... Leggi su tpi (Di martedì 2 marzo 2021) Dopo gli attacchi e le polemiche interne, il segretario del Pd Nicoladice basta e sgombera il campo dall’ipotesi di un congresso anticipato, che avrebbe potuto portare a una nuova leadership del partito. “Il congresso, anzi lele abbiamo tenute nel 2019 e le prossime ci saranno nel“, ha detto il leader durante la direzione Pd dedicata al tema delle donne, durante la quale si sono affrontati anche altri nodi politici. Dal segretario arriva il sì alle alleanze, anche con M5S, ma senza Giuseppenel ruolo didel centrosinistra. Gli scenari, infatti, sono molto cambiati rispetto a quando circolava questa ipotesi.non è più premier del governo giallorosso e prenderà le redini del Movimento, una forza politica che...

clikservernet : Zingaretti schiva il fuoco amico in direzione Pd. No al Congresso anticipato, primarie confermate nel 2023. Il lead… - Noovyis : (Zingaretti schiva il fuoco amico in direzione Pd. No al Congresso anticipato, primarie confermate nel 2023. Il lea… - infoitinterno : Zingaretti stoppa i renziani: «Faremo le primarie nel 2023» - perramatteo : RT @CalaminiciM: “Zingaretti vinse il congresso promettendo che mai ci sarebbe stato accordo con il M5S” Matteo Orfini Abbiamo buona memor… - CGlonfoni : RT @CalaminiciM: “Zingaretti vinse il congresso promettendo che mai ci sarebbe stato accordo con il M5S” Matteo Orfini Abbiamo buona memor… -